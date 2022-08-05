Fahrettin Koca'dan, Balıklı Rum Hastanesi Açıklaması: "103 Hasta Herhangi Bir Yaralanma Olmadan Tahliye Edilmiştir" - Son Dakika
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Fahrettin Koca'dan, Balıklı Rum Hastanesi Açıklaması: "103 Hasta Herhangi Bir Yaralanma Olmadan Tahliye Edilmiştir"

05.08.2022 03:20
Fahrettin Koca'dan, Balıklı Rum Hastanesi Açıklaması: "103 Hasta Herhangi Bir Yaralanma Olmadan Tahliye Edilmiştir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangında, olayın yaşandığı blokta bulunan 103 hasta herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edilmiştir. Bazı hastalar diğer bölümlere yatırılmış, 76 kişi Prof. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine nakledilmiştir” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangında, olayın yaşandığı blokta bulunan 103 hasta herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edilmiştir. Bazı hastalar diğer bölümlere yatırılmış, 76 kişi Prof. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine nakledilmiştir" açıklamasını yaptı.

Bugün İstanbul Zeytinburnu'ndaki tescilli kültür varlığı Balıklı Rum Hastanesi'nde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, meydana gelen yangın sonrasında hastaların bir yaralanma olmadan tahliye edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Koca şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde meydana gelen yangında, olayın yaşandığı blokta bulunan 103 hasta herhangi bir yaralanma olmadan tahliye edilmiştir. Bazı hastalar diğer bölümlere yatırılmış, 76 kişi Prof. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine nakledilmiştir.

Servislere yatırılan hastaların muayeneleri yapılmıştır. Bir hasta başka sağlık sorunları sebebiyle acil serviste takip edilmektedir. Dumandan etkilenen bir hastane personelinin durumu iyidir. Hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum."

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Fahrettin Koca'dan, Balıklı Rum Hastanesi Açıklaması: '103 Hasta Herhangi Bir Yaralanma Olmadan Tahliye Edilmiştir' Fahrettin Koca'dan, Balıklı Rum Hastanesi Açıklaması: '103 Hasta Herhangi Bir Yaralanma Olmadan Tahliye Edilmiştir' İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangında soğutma çalışmaları tamamlandı İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangında soğutma çalışmaları tamamlandı Balıklı Rum Hastanesi'nde meydana gelen yangında, 103 hasta yaralanmadan tahliye edildi Balıklı Rum Hastanesi'nde meydana gelen yangında, 103 hasta yaralanmadan tahliye edildi
Kaynak: ANKA

Fahrettin Koca, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fahrettin Koca'dan, Balıklı Rum Hastanesi Açıklaması: '103 Hasta Herhangi Bir Yaralanma Olmadan Tahliye Edilmiştir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fahrettin Koca'dan, Balıklı Rum Hastanesi Açıklaması: "103 Hasta Herhangi Bir Yaralanma Olmadan Tahliye Edilmiştir" - Son Dakika
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