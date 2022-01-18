Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama geldi! İşte 6 maddelik yeni tedbirler - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 6 maddelik yeni tedbirleri paylaşan Bakan Koca, "Hatırlatma dozu aşılarının uygulanmasında hassasiyet gösterilmesinin Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"VAKA ARTIŞLARI DEĞERLENDİRİLDİ"

Günlük vaka sayılarının yarısının halen İstanbul kaynaklı olduğunun belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"Bilim Kurulumuz bugün salgının seyri, alınması gereken tedbirler ve aşı programımız gündemi ile toplanmıştır. Bilim Kurulumuz omicron varyantına bağlı olarak vaka sayılarındaki artışları değerlendirmiştir. Vakaların yaş dağılımı ve iller bazında vakaların seyri incelenmiştir.

VAKALARIN YAŞ DAĞILIMI VE İLLER BAZINDA SEYRİ

Günlük vaka sayılarının halen yarısı İstanbul kaynaklıdır. Ülkemizde son bir haftada görülen vakaların %13'ü 12-19 yaş aralığında, %34'ü 20-34 yaş aralığında, %29'u 35-49 yaş aralığında, %16'sı 50-64 yaş aralığında ve %8'i 65 yaş üzerindedir. Aktif vakaların %1.45'i hastaneye yatmış, binde 3'ü yoğun bakıma girmiş ve onbinde 1'i entübe edilmiştir. Ancak 65 yaş üzeri aktif vakaların ise %10.11'i hastaneye yatmış, %3.11'i yoğun bakıma girmiş ve %0.99'u entübe edilmiştir.

EN RİSKLİ GRUP 65 YAŞ ÜZERİ

Salgının başından bu yana halen en riskli grubumuz 65 yaş üzeri büyüklerimizdir. Bilim kurulumuz, aşı programının etkin şekilde sürdürülmesi ve teşvik edici tedbirlerin alınmasını şiddetle önermektedir. Küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında maske kullanımı, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin önemi daha çok artmıştır. Hastalığa teşhis konması için altın standart olan PCR testlerinin ulaşım kolaylığının sürdürülebilir şekilde devam etmesi önerilmektedir. Bilim Kurulumuzun görüşleri de dikkate alınarak Bakanlığımız aşağıda maddeler halinde alınan tedbir ve prensip kararları alınmıştır.

6 MADDELİK YENİ TEDBİRLER