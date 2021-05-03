Fahrettin Koca'dan Covid-19 kaynaklı ölümün saklandığına dair yapılan paylaşım hakkında açıklama - Son Dakika

Fahrettin Koca'dan Covid-19 kaynaklı ölümün saklandığına dair yapılan paylaşım hakkında açıklama

03.05.2021 09:32
Fahrettin Koca'dan Covid-19 kaynaklı ölümün saklandığına dair yapılan paylaşım hakkında açıklama, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs tedavisi gören bir hastanın Covid-19 kaynaklı ölümünün saklandığına dair sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs tedavisi gören bir hastanın Covid-19 kaynaklı ölümünün saklandığına dair sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

"Bugün bir hasta yakınının sosyal medyadan paylaştığı ölüm belgesi ile Covid-19 tedavisi gören bir hastamızın ölüm belgesinde yazan bilgilerden yola çıkarak kişinin covid ölümünün saklandığı iddia edilmektedir. Ekte hasta yakınının ve bazı siyasilerin paylaştığı belgeyi ve kayıtlarımızdaki ölüm belgesini paylaşıyoruz.

Müteveffa Cemal Küçükşahin bir vakıf üniversitesi hastanesinde covid-19 tedavisi görürken vefat etmiştir. Kişinin ölüm belgesini düzenleyen doktorumuz ölüm nedenine bulaşıcı olmayan hastalık bilgisi girerek ölüm belgesini onaylamıştır. Ölüm belgelerinin onaylanması ve ölüm nedeninin belirlenmesi takip eden hekimimizin sorumluluğundadır. Ancak ölüm belgeleri hekimlerimiz onayladıktan sonra 3 ayrı hekimden oluşan bir üst komisyon tarafından incelenerek kontrol edilmekte ve bir hata ya da eksik olduğu düşünüldüğünde hekim bilgilendirilerek raporunu incelemesi istenmektedir.

Hastanın 30 Nisan 2021 tarihinde ölüm raporu hekim tarafından onaylanmış ve üst komisyon incelemesi sonrası 2 Mayıs 2021 tarihinde hekime rapor iade edilerek hastanın covid-19 pozitif olduğu ve bunun tanıda belirtilmesi gerektiği hatırlatılmıştır. Hekim de raporunu yeniden düzenleyerek aynı gün onaylamıştır. Raporun son hali ekte sunulmuştur. Bu hasta kayıtlarımızda ve tüm istatistiklerimizde covid ölüsü olarak kayıtlıdır.

İddia edildiği gibi hasta covid olduğu halde değilmiş gibi bir kayıt yoktur. Hasta yakınına teslim edilen belge defin işlemlerinin gecikmeden yapılması için nihai inceleme yapılmadan düzenlenmiş ve incelemeye açık olan belgedir.

Hastanın ölüm belgesinde bulaşıcı olmayan hastalık yazılmış olmasının nedeni tedavisi 23 gün süren hastamızın bir süre sonra pcr test sonucunun negatif çıkmış olmasıdır. Hekim burada bulaşıcı bir durum kalmadığına hükmetmiştir ve nihai karar verici hekimin kendisidir.

Özetle bir vakıf üniversitesi hastanesinde tedavi görürken ölüm raporunda tüm bilgilerin eksiksiz verilmediği bir vatandaşımızın devletimizin kayıtlarında durumu olması gerektiği gibi covid-19 olarak yer almıştır. Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur.

Müteveffa Cemal Küçükşahin beye Allah'tan rahmet ve sevenlerine bu vesile ile tekrar başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verildi.

-İHA-

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fahrettin Koca'dan Covid-19 kaynaklı ölümün saklandığına dair yapılan paylaşım hakkında açıklama - Son Dakika


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