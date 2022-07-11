Fahrettin Koca Hekimsen'in silah talebine öfkelendi: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?

6 Temmuz günü Konya'da Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Saldırının ardından Türk Tabipleri Birliği 2 gün grev kararı aldı. Yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medyada çeşitli illerden doktor ile hastaların tartıştığı görüntüler servis edildi.

"OLAYLAR YENİ YAŞANMIŞ GİBİ SERVİS EDİLİYOR"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyada dolaşıma sokulan hastaları mağdur göstermeyi amaçlayan görüntülere ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Koca, görüntülerin yeni olmadığını ayların önceli şiddet olaylarının yeni yaşanmış gibi servis edildiğini vurguladı.

"EN İYİ CEVAP DİKKATE BİLE ALMAMAK"

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Aylar önceki üzücü şiddet olayları yeni yaşanmış gibi servis ediliyor. Hastaları mağdur gösterme amaçlı eski videolar tekrar yayınlanıyor. Hekimlerin halkına bağlılığını sorgulayan ifadelere rastlanıyor. Bu kasıtlı davranışlara vereceğiniz en iyi cevap, dikkate bile almamaktır."

"HEKİM ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPAR"

Bakan Koca, diğer bir paylaşımına "Dr. Ekrem Karakaya cinayeti yürekleri yaktı. Şiddet eğiliminin nelere yol açabileceği görüldü. Sağlıkta şiddetin nedenlerinde bilinçsiz beklenti, ortamın stresi ağırlıkta. Hekime güveni esas alın. Hekim elinden gelenin en iyisini yapar." notunu düştü.

DOKTORLARA SİLAH VERİLMESİ TALEBİNE TEPKİ

Koca sözlerini şöyle tamamladı: "Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapı, bugün yayınladığı bildiride, hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep etti. Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimleri arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir? Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?"