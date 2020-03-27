Fahrettin Koca: Koronavirüsten can kaybı 92'ye çıktı; 10 Mart'tan bu yana Türkiye'de hayat değişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında önemli mesajlar verdi; salgın sonrası 10 Mart'tan sonra Türkiye'de hayatın değiştiğini, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacağını söyledi.



Koca, ayrıca son 24 saatte 42 hastanın iyileşerek taburcu olduğunu; 17 kişinin daha vefatıyla birlikte can kaybının 92'ye çıktığını açıkladı. Son verilere göre Türkiye'de toplam vaka sayısı ise 5 bin 698 oldu.