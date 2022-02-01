Fahrettin Koca'nın acı günü! Önce tabuta omuz verdi, sonra taziyeleri kabul etti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Konya'nın Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesi'nde oturan babaannesi Fatma Koca, dün akşam saatlerinde evinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle rahatsızlandı.

KURTARILAMADI

Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatma Koca'nın cenazesi, bugün, öğle vakti Ömeranlı Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

BABA EVİNDE TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Cenazeye katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, defin işlemlerinin ardından baba evinde taziyeleri kabul etti, ardından Ankara'ya gitmek için yola çıktı.

Cenaze töreninden kareler;