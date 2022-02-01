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Fahrettin Koca'nın acı günü! Önce tabuta omuz verdi, sonra taziyeleri kabul etti - Son Dakika

Fahrettin Koca'nın acı günü! Önce tabuta omuz verdi, sonra taziyeleri kabul etti

01.02.2022 15:18
Fahrettin Koca'nın acı günü! Önce tabuta omuz verdi, sonra taziyeleri kabul etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memleketi Konya'da 89 yaşında yaşamını yitiren babaannesi Fatma Koca'nın cenazesine katıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Konya'nın Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesi'nde oturan babaannesi Fatma Koca, dün akşam saatlerinde evinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle rahatsızlandı.

KURTARILAMADI

Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatma Koca'nın cenazesi, bugün, öğle vakti Ömeranlı Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

BABA EVİNDE TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Cenazeye katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, defin işlemlerinin ardından baba evinde taziyeleri kabul etti, ardından Ankara'ya gitmek için yola çıktı.

Cenaze töreninden kareler;

Sağlık Bakanı Koca'nın acı günü! Önce tabuta omuz verdi, sonra taziyeleri kabul etti
Sağlık Bakanı Koca'nın acı günü! Önce tabuta omuz verdi, sonra taziyeleri kabul etti
Sağlık Bakanı Koca'nın acı günü! Önce tabuta omuz verdi, sonra taziyeleri kabul etti
Sağlık Bakanı Koca'nın acı günü! Önce tabuta omuz verdi, sonra taziyeleri kabul etti
Fahrettin Koca'nın acı günü! Önce tabuta omuz verdi, sonra taziyeleri kabul etti
Fahrettin Koca'nın acı günü! Önce tabuta omuz verdi, sonra taziyeleri kabul etti
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Fahrettin Koca, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Fahrettin Koca'nın acı günü! Önce tabuta omuz verdi, sonra taziyeleri kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fahrettin Koca'nın acı günü! Önce tabuta omuz verdi, sonra taziyeleri kabul etti - Son Dakika
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