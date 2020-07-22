Fahrettin Koca: "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni... - Son Dakika

Fahrettin Koca: "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni...
Fahrettin Koca: "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı 44 gün sonra 900 sınırında.
Fahrettin Koca: "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı 44 gün sonra 900 sınırında."
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 07:59 Kaynak: AA
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