Fahrettin Koca: "Yuva Köyü Bölgesinde İçme Suyundan Etkilenen ve Tedavi Gören Bir Vatandaşımızı Kaybettik"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'nun Çaydurt ilçesi Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilendiği için Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir yurttaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, "Olaydan etkilenenlerin toplam sayısı 123. On yedisi yoğun bakımda olmak üzere, 54 kişinin tedavisi devam ediyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Temmuz günü Bolu'nun Çaydurt ilçesine bağlı Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen ve tedavileri süren yurttaşlardan birinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada şu mesajı paylaştı:

"Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen ve Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören bir vatandaşımızı kaybettik. Üzüntümüz büyük. Olaydan etkilenenlerin toplam sayısı 123. On yedisi yoğun bakımda olmak üzere, 54 kişinin tedavisi devam ediyor."