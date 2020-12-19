Fahrettin Sayhan: "Her şeye rağmen iyi mücadele ettik"

Eskişehirspor'un son dakikalarda kalesinde gördüğü golle berabere kaldığı Menemenspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Fahrettin Sayhan, "Bazıları yalan olduğunu düşünüyor ama şu anda soyunma odasında ağlayan çocuklar var" dedi.

Eskişehirspor TFF 1. Lig 15. haftasında evinde konuk ettiği Menemenspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan, "Öncelikle bu maça gelirken 5 tane Korona virüslü, 2 tane sakat sakat ve cezalı oyuncularımız vardı. Bahanelerin arkasına saklanacak halimiz yok. Her şeye rağmen iyi mücadele ettik. Genç çocuklarla oynadık. Dilde birlik var ama duyguda var mı bilmiyorum. Şu an soyunma odasında çok ağlayan çocuklar var. Bazıları yalandan ağlıyorlar diyordu. Bu takımda birlik var. Oyunculardan yönetime kadar herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR