Fahri av müfettişi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

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Fahri av müfettişi sokak hayvanlarını unutmadı
7 saat önce
Korona virüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını fahri av müfettişi unutmadı.
Korona virüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını fahri av müfettişi unutmadı.
Adıyaman'da fahri av müfettişi olan Oktay Özcan ve avcı arkadaşları aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı. Vatandaşların bıraktığı artıklar ile beslenen sokak hayvanları korona virüsünün çıkmasıyla birlikte yemek atıklarıyla beslenemiyor.
Aç kalan sokak hayvanlarına Oktay Özcan ve arkadaşları, 4 Nisan Hayvanları Koruma Günü kapsamında yiyecek bıraktı. Sitilce Mevkiinde ve çöplükte sokak hayvanları ve kuşlar için kuru ekmek ve yemek artığı bıraktı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:04 Kaynak: İHA
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