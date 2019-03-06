Fahri İlker'in "Dargınım " Şarkısı Büyük Beğeni Topladı
1 saat önce
Pop-Rock müziğin sevilen ismi Fahri İlker "Dargınım" adlı single ile hayranlarına yeniden merhaba dedi. Yönetmen Yusuf Özbilen 'in yönetiminde "Dargınım" şarkısına klip çekildi.
Klipteünlü radyocu Ceyhun Yılmaz şiir okuyarak Fahri İlker'e destek vermişti.
2017 yılında RMS müzik prodüksiyon etiketiyleçıkardığı "Hacivat" adlı şarkı, Anadolu Rock Pop müziğinde ulaşılması zor olan rakamlara ulaşırken , youtube kanalında 1 milyonu aştı. Başarılı şarkıcı Fahri İlker şimdilerde radyolarda ve sosyal medyada kendinden "Dargınım " şarkısıyla kendisinden sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
Söz müziği kendisine ait olan "Dargınım " şarkısı çıktığı ilk günden bu yana sevenlerinden tam not alırken," şarkıNet d de on beş gün içerisinde yarım milyon kişi tarafından izlenirken sosyal medyada da milyonlara ulaştı. HayranlarıFahri İlker'e sosyal medyadan övgüler yağdırmaya devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:24 Kaynak: Bültenler
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