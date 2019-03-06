Fahri İlker'in "Dargınım " Şarkısı Büyük Beğeni Topladı

Klipteünlü radyocu Ceyhun Yılmaz şiir okuyarak Fahri İlker'e destek vermişti.

2017 yılında RMS müzik prodüksiyon etiketiyleçıkardığı "Hacivat" adlı şarkı, Anadolu Rock Pop müziğinde ulaşılması zor olan rakamlara ulaşırken , youtube kanalında 1 milyonu aştı. Başarılı şarkıcı Fahri İlker şimdilerde radyolarda ve sosyal medyada kendinden "Dargınım " şarkısıyla kendisinden sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Söz müziği kendisine ait olan "Dargınım " şarkısı çıktığı ilk günden bu yana sevenlerinden tam not alırken," şarkıNet d de on beş gün içerisinde yarım milyon kişi tarafından izlenirken sosyal medyada da milyonlara ulaştı. HayranlarıFahri İlker'e sosyal medyadan övgüler yağdırmaya devam ediyor.