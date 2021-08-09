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Fahri Kayahan bulvarında bulunan çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Fahri Kayahan bulvarında bulunan çalışmalar devam ediyor

09.08.2021 14:10
Fahri Kayahan bulvarında bulunan çalışmalar devam ediyor, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Fahri Kayahan bulvarında bulunan sıralı süs havuzlarında başlatılan çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehrin genelinde başlatmış olduğu bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında Fahri Kayahan bulvarında bulunan sıralı süs havuzlarında bakım onarım ve temizlik çalışmaları yapıyor. Başlatılan çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanarak havuzlara yeniden su verilecek.

ÇALIŞMALARIMIZ YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Fahri Kayahan bölgesinde bulunan ve kanal diye tabir edilen süs havuzlarında sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Yapı Kontrol ve Bakım Onarım Şube Müdürü Mehmet Hüsnü Oruç, "Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya merkezde bulunan 42 adet havuz, kanal, şelale gibi süs havuzlarımızın temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını yapıyoruz. Bu kapsamda Fahri Kayahan bölgesinde bulunan 3 km uzunluğundaki sıralı süs havuzları kanal diye tabir ettiğimiz bölgede detaylı bir şekilde fayans, seramik, kaplama, çökertme havuzları, fıskiyeler ve pompaların detaylı bir şekilde tamir bakım ve onarım çalışmalarına başladık. Bu kapsamda imalatlar en kısa sürede bitirilecek. Ayrıca havuzlarımıza suyu temin ettiğimiz sondajlarımızda da bakım onarım çalışmalarımızı yaptık. Suyumuz da en kısa zamanda çalışmalarımız biter bitmez kanala verilecektir. Vatandaşlarımız için temiz ve nezih bir şekilde ortamı hazırlayarak kanalımızı hizmete açacağız" şeklinde konuştu.

YAPILAN ÇALIŞMALARDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM

Yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür eden Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık, "Mahalle sınırlarımız içerisinde bulunan süs havuzlarının temizliği ve bakımıyla ilgili Büyükşehir Belediyemiz çalışmalara başladı. Mahallemiz sınırları içerisindeki süs havuzlarının bakım onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra mahalle sakinlerimizin hizmetine sunulacak. Çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederiz" dedi.

Fahri Kayahan bulvarında bulunan çalışmalar devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Oruç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Fahri Kayahan bulvarında bulunan çalışmalar devam ediyor - Son Dakika


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