Fahri konsoloslar MÜSİAD'da bir araya gelmeye devam ediyor - Son Dakika

Fahri konsoloslar MÜSİAD'da bir araya gelmeye devam ediyor

27.01.2021 13:57
Fahri konsoloslar MÜSİAD'da bir araya gelmeye devam ediyor, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Zeki Güvercin, fahri konsolosluk müessesesinin ülkeler arasındaki ticari iş birliklerinin geliştirilmesinde oldukça stratejik bir yeri olduğunu ve bu müessesenin daha da ön plana çıkarılması gerektiğini belirtti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Zeki Güvercin, fahri konsolosluk müessesesinin ülkeler arasındaki ticari iş birliklerinin geliştirilmesinde oldukça stratejik bir yeri olduğunu ve bu müessesenin daha da ön plana çıkarılması gerektiğini belirtti.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD tarafından düzenlenen Fahri Konsoloslar ile Bölgesel İş ve Yatırım Fırsatları webinar serisinin 3. programı Güney Amerika Bölgesi odaklı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı gibi görevlerde de bulunan eski bakanlardan Honduras Fahri Konsolosu Bülent Akarcalı, Brezilya Fahri Konsolosu Silvyo Benbassat ve Paraguay Fahri Konsolosu Cengiz Deveci'nin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güvercin, MÜSİAD olarak fahri konsoloslarla geçen yıllarda MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan başkanlığında genel merkezlerinde fahri konsoloslar buluşması düzenlediklerini belirtti.

Güvercin, şunları kaydetti:

" MÜSİAD EXPO 2020 Uluslararası Ticaret Fuarı'nda yaklaşık 50 fahri konsolosun katıldığı MÜSİAD-Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesinde Türkiye ile ABD, Avrupa, Asya Ülkeleri başta olmak üzere, farklı ülkelerin ticari ve ekonomik diplomasisi tartışıldı. EXPO sonrası Fahri Konsoloslar ile Bölgesel İş ve Yatırım Fırsatları Webinar serisinin ilk ikisinde Afrika ve Avrupa Bölge Ülkelerinin Fahri Konsoloslarının katılımıyla yaptık. Güney Amerika odaklı gerçekleştirdiğimiz bu program, özellikle 2018 yılından Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgeye yaptığı seyahatten sonra ve karşılıklı olarak kurulan büyükelçiliklerinde çalışmalarıyla birlikte ülkemiz ve bölge ülkeleri arasında ciddi bir ticaret ve diplomasi çalışmalarının başladığını görüyoruz. MÜSİAD olarak biz de bu çalışmalara, gerek şubeleşme gerek ortak iş heyetleri ve projeler üretmeye çalışarak destek veriyoruz. Amerika Kıtasının ve özelliklede Latin Amerika'nın ülkemizin dış ticaretini artırmada çok önemli olduğunu biliyor ve bu minvalde fahri konsolosların da kilit bir rol üstlendiğini görüyoruz."

Honduras Fahri Konsolosu Bülent Akarcalı ise CAFTA Serbest Ticaret Anlaşması üyesi olan Honduras yatırımlarının büyük bir kısmını ABD'den aldığını, bunun da ülkenin ABD ile olan alışverişini daha az bürokrasi, daha hızlı ve daha verimli yapmasına olanak tanıdığını belirtti.

Akarcalı, "Bu noktada ABD pazarına girmek isteyen ihracatçılarımız ve,özellikle de tekstilcilerimiz, Honduras üzerinden bunu rahatlıkla gerçekleştirebilir. Ülkenin yerel bankacılık sisteminde sıkıntılar olmasına karşın buraya yatırım düşünen iş insanlarımız uluslararası bankalarla çalışabilirler. Türkiye ile yaklaşık 10 milyon dolar ticaret hacmi olan Honduras'a ihracatımızda demir çelik ürünleri, plastik ürünleri, cam ve cam ürünleri, çimento ürünleri yer alırken ithalatımız ise kahve, baharat, tütün mamulleri ve canlı bitki gibi kalemlerden oluşmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Brezilya son yıllarda Afrika pazarına girebilmek için Türkiye'yi bir liman olarak kullanmakta"

Brezilya Fahri Konsolosu Silvyo Benbassat da Brezilya'nın gerek yüzölçümü gerekse nüfusu bakımından bölgenin en önemli ülkesi olduğunu kaydetti.

Türkiye ile ilişkilerinin uzun yıllardır devam ettiği Brezilya'nın son yıllarda,özelliklede Afrika pazarına girebilmek için, Türkiye'yi bir liman olarak kullandığını ve çeşitli sektörlere yatırımlar yapmakta olduğunu kaydeden Benbassat, "2019 yılında Brezilya'ya ihracatımız 478 milyon dolar iken, ithalatımız ise 2.459 milyon dolar olup, Brezilya ile ticarette Türkiye'nin 1.981 milyon dolar dış ticaret açığı verdiği görülmektedir. Buradan tüm Türk İş İnsanlarını Brezilya ile ticaret yapmaya ve çeşitli işbirlikleri geliştirmeye davet ediyorum. Bölgede faaliyet gösteren bir fahri konsolos olarak her türlü desteği sağlamaya hazırım." yorumunu yaptı.

Paraguay Fahri Konsolosu Cengiz Deveci ise şunlara dikkati çekti:

"2019 yılında 8 milyar dolarlık ihracatla dünyada 93. sırada ve 12 milyar dolarlık ithalatla dünyada 90. sırada olan ve denize çıkışı bulunmayan Paraguay için nehir taşımacılığı ülke ekonomisi için önem taşımaktadır.

Ülkedeki nehirler üzerinde kurulu baraj ve santraller önemli miktarda elektrik enerjisi sağlamaktadır. Paraguay, Brezilya ve Arjantin'le paylaştığı iki büyük hidroelektrik santral sayesinde temiz ve yenilenebilir enerji ihracatçısı konumuna gelmiştir. Türkiye yüzde 0,1 pay ile Paraguay ihracatında 45. sırada yer alırken ithalatında yüzde 0,4 pay ile 22. Sırada yer almaktadır.

Paraguay'a ihracatımız 47 milyon dolar olup ithalatımız 35 milyon dolar. İhracatımızın başlıca kalemlerini demir çelik ürünleri, makine ve ekipmanları, motorlu kara taşıtları, kauçuk ürünleri oluştururken son yıllarda Türk film ve dizilerinin de ülkede popüler olduğunu ve Türk Kültürünün bilinmeye başladığını görüyoruz."

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fahri konsoloslar MÜSİAD'da bir araya gelmeye devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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