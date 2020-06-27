Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi - Son Dakika

Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi

İzmir'de, otomobil sürücüsü T.D'ye fahri müfettiş tarafından yazılan ceza, 'delil fotoğrafı' olmadığı gerekçesiyle yapılan itiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi.

İzmir'de işletmeci T.D, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kendisine kesilen cezayı tebligat yoluyla öğrendi. Avukatı Alperen Cihan Çetinkaya'ya başvuran T.D, konuyu yargıya taşıdı. Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan başvuruda, tebligatın ekinde 'delil' niteliğinde fotoğraf bulunmadığı' gerekçesiyle cezanın iptali istendi. İtirazı yerinde gören Sulh Ceza Hakimliği, cezayı iptal ederek, ödenen paranın T.D'ye geri verilmesini kararlaştırdı. Karardan memnun olduğunu kaydeden T.D, "Zaten günlük hayatımda emniyet kemerini takarak araç kullanıyorum. Buna özen gösteriyorum. Cezayı öğrenince avukatımla itirazda bulunduk ve kazandık. Mutluyum" dedi.

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"KARARIN EMSAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Herhangi bir delil olmadan gönderilen cezaların iptal ettirilebileceğini belirten Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, şunları söyledi: "Müvekkilimiz trafikte giderken kemer takmadığı gerekçesiyle kendisine ceza yazılmış. Bu ceza plakaya kesildiğinden daha sonra kendisine tebliğ ediliyor. Tebliği aldıktan sonra 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurduk. Böyle bir suç işlemediğimizi belirttik. Fahri müfettiş herhangi bir delil, video kaydı sunmamış. Bunun fahri müfettişler kanunundan kaynaklı olduğu, herhangi bir delil sunma zorunluluklarının olmadığı belirtildi. Biz de buna karşılık şunu söyledik; 'Devletin herhangi bir şekilde denetim mekanizmasını sağlayabilmesi için fahri müfettişlerin mutlaka delil veya video kaydıyla bu cezaları kesmesi gerektiğini' ifade ettik. Sulh Ceza Hakimliği'nde emsal olduğunu düşündüğümüz bu kararı verdi. Toplumumuzda fahri müfettişlerin cezasıyla karşılaşan birçok insan var. Eğer delil yoksa kimse bu şekilde cezalandırılamaz" dedi.

"DENETİM MEKANİZMASINI ÇALIŞTIRMAK İÇİN DELİL GEREKLİ"

Fahri müfettişler yönetmeliğinden bahseden Avukat Çetinkaya, "Evrak isteyemezler. Kişiyi sorgulayamazlar veya aracı durduramazlar. Yönetmelikte delil sunacaksınız veya sunmayacaksınız diye bir madde yok. Devletin denetim mekanizmasını çalıştırabilmek için delil sunmak gerekli. Bu kapsamda eğer delil sunulmazsa fahri müfettişlerin de kim olduğu bilinmediğinden hangi amaçla kesildiği ve gerçekten bu suçu işleyip işlemediğinin belirlenmesi mümkün değil" diye konuştu.

İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 08:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi - Son Dakika Ekonomi

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