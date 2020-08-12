Fahri Okan Böke, Galatasaray Sportif AŞ'deki görevinden istifa etti
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu üyemiz sevgili Fahri Okan Böke, başkanımız Mustafa Cengiz'in bilgisi ve onayı dahilinde, yoğun iş temposu sebebiyle sadece Galatasaray Sportif AŞ'deki yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu üyemiz sevgili Fahri Okan Böke, başkanımız Mustafa Cengiz'in bilgisi ve onayı dahilinde, yoğun iş temposu sebebiyle sadece Galatasaray Sportif AŞ'deki yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmiştir. Sayın Fahri Okan Böke, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir." ifadeleri yer aldı
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 23:43
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