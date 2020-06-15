Fahri Şahin: "Hızlı moda ve sezonluk ürünlerin sonuna geldik" - Son Dakika

Fahri Şahin: "Hızlı moda ve sezonluk ürünlerin sonuna geldik"

Hazır giyim sektöründeki paradigma değişikliği pandemiyle birlikte hızlandı.

Fahri Şahin:

Hazır giyim sektöründeki paradigma değişikliği pandemiyle birlikte hızlandı. İnsan odaklı ve doğaya duyarlı üretim süreçleri ön plana çıkarken hızlı moda ve sezonluk giyim trendleri yerini zamansız ve klasik ürünlere bırakacak.


Bordo Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fahri Şahin, "yeni normal" dönemde hazır giyim sektöründe ortaya çıkacak değişiklikleri değerlendirerek, "Hazır giyimde tüketim alışkanlıklarını değiştirecek." dedi. İnsanların daha kaliteli, sağlıklı ve maliyeti yüksek ürünlere yöneleceğini belirten Şahin, "Artık sezonluk değil daha uzun süreli giyinecekler. Bu da kültürümüzdeki eski alışkanlıklarımıza geri döneceğimiz anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.


Dünyayı etkisi altına alan Covid-19, hazır giyim sektöründe de etkisini devam ettiriyor. Sektörün geleceği hakkında belirsizlik sürerken, sektörde söz sahibi markalar bazı çıkarımlar ve öngörülerle yeni bir yol haritası çizmeye çalışıyor. Tekstil sektörünün önde gelen markalarından Bordo Grubu'nun yöneticilerinden Fahri Şahin, koronavirüs (Covid-19) pandemisi sonrası başlayan "yeni normal" dönemde hazır giyim sektörünün son durumunu ve sektörle ilgili öngörüleri değerlendirdi.


"Hazır giyim sektöründe sürdürülebilir modaya yönelik çok ciddi bir paradigma değişiklikleri bekleniyor" diyen Şahin, "Artık hızlı moda (fast fashion) ve hızlı tüketimin sonunun geldiği görülüyor. Çevreye duyarlı, insan odaklı ve doğayı düşünen üretim süreçlerine daha fazla tanık olacağız." sözlerini kaydetti. Sektördeki paradigma değişikliğinin kendini pandemi öncesi göstermeye başladığını vurgulayan Şahin, pandeminin bu süreci hızlandırdığını ifade etti.


"10 ürün alan artık iki ürün alacak"


Fahri Şahin, "Artık doğal elyaflara dönüş olacak gibi görünüyor. Üretim safhalarında çevreci ve insani yaklaşımlar öne çıkacak. Ayrıca, sektörün çalışma şartlarındaki sosyal uygunluk yönetimleri gibi konular da ön plana çıkmaya başlayacaktır." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü; "Artık sadece ucuz üründen ziyade kaliteli ve doğal ürün tercihleri olacaktır. Bu da hazır giyimde tüketim alışkanlıklarını değiştirecek. Yani kadim geleneğimize geri dönüş sürecine tanık olabiliriz. Örneğin; bir kişi uygun fiyatlarla 10 tane ürün alıyorsa artık bunun yerine kaliteli ama çevre dostu ve sağlıklı 2 tane ürün alacak. Bunlar da maliyet getireceği için öyle modası hızlı geçen ürünlerden ziyade biraz daha zamansız ve klasik ürünlere rağbet olacaktır. Güvenli renkler, güvenli desenler, güvenli grafikler daha ön plana çıkacaktır. Fakat bu dediğimiz niş markette daha üst segmentte gerçekleşecektir. Alım gücünün etkisinden dolayı belki hızlı moda devam edebilir; ama genel olarak doğaya ve dönüştürülebilir modaya bir dönüş teması var."


"Sektör yerel kaynaklara yönelecek"


Fahri Şahin, virüsten sonra dünyada tedarik zincirindeki yeni açılımın "düşük maliyet odaklı olmak yerine riski yönetmek" olduğunu belirterek, "Dolayısıyla yerel kaynaklara yönelim biraz daha fazla olacaktır. Nasıl mı? Mesela sadece Çin'den elyaf almak yerine Türkiye'deki yerel elyaflar tercih edilecek, yerel işçiler istihdam edilecek, yerel dikim olanakları değerlendirilecek. Yani sektördeki birçok marka yerel kaynaklara yönelecek ve yerel şartlarla üretim yapacaklardır. Bu durum iki şeyi beraberinde getirecektir. Birincisi kaliteyi ve ikincisi de doğal olarak maliyetleri yükseltecektir. Böylece insanların hızlı tüketim alışkanlıkları azaltacaktır. Yani artık sezonluk değil daha uzun süreli giyineceklerdir. Bu da yine kültürümüzdeki eski alışkanlıklarımıza geri döneceğimiz anlamına geliyor." sözlerini kaydetti.


"Antibakteriyel ürünlere talep artıyor"


Şahin, yurt dışında hizmet verdikleri dünyaca ünlü tekstil markalarının normal kumaşlardan çok organik ve geri dönüştürülebilir kumaşlar sipariş vermeye başladığına da dikkat çekerek, "Antibakteriyel ürünlere taleplerin arttığını görüyoruz. Bir bütün olarak sürdürülebilir ve dönüştürülebilir modaya bir yöneliş var. Türkiye bu alanda önemli bir konumda. Organik, antibakteriyel, terletmez ve tutuşmaz gibi özelliklerdeki tekstil ürünleri konusunda yeni taleplere cevap verebilecek kapasite ve kaliteye sahibiz." dedi.


Şahin, sözlerinin devamında şunları ifade etti; "Tarihsel olarak moda ve sürdürülebilirlik zor bir satış sürecidir. Bu sebeple pandemi sonrası yeni normal dönem, hazır giyim ve moda endüstrisi için bir test niteliğinde olacak. Moda sektörü hızlı bir dönüşümün tam ortasında. Sektörün iş alışkanlıkları hızlı bir dönüşüm yaşıyor. Müşterilerin tercihleri değişiyor. Böylece büyük ve küçük markaların talepleri, tasarımları ve iş süreçleri değişiyor. Tedarik zincirlerine yeni halkalar ekleniyor. Hazır giyim ve moda sektörü için dünyada en yaygın pazarlama alanı olan e-ticaret ve e-ihracat daha fazla konuşuluyor. Tüm bunları topyekun ele aldığımızda bizim için ortaya çıkan fırsatları değerlendirebilmeliyiz. Hem sektör hem de devlet otoritelerinin üzerine düşen görevleri var. Değişimin ve dönüşümün arkasında kalırsak, sektördeki ağırlığımızı başka ülkelere kaptırma riski ile karşı karşıya kalırız." - İSTANBUL

Fahri Şahin, Moda, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 10:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fahri Şahin: 'Hızlı moda ve sezonluk ürünlerin sonuna geldik' - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak İETT gece seferlerine yeniden başlıyor Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor 8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde 1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor         
16:46
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı         
16:22
Ünlü spiker Diletta Leotta'nın yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı Ünlü spiker Diletta Leotta'nın yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı         
16:22
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak         
16:17
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor         
16:01
Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı         
15:59
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak         
15:51
Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi         
15:49
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı         
15:34
Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti         
15:32
Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır         
15:29
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek         
15:25
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi         
15:24
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti         
15:20
Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu         
15:19
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp         
15:09
Endonezya'da nehirde balık tutmak isteyen kadın timsaha yem oldu Endonezya'da nehirde balık tutmak isteyen kadın timsaha yem oldu         
15:08
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor         
15:03
Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü         
14:45
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu         
14:38
Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin         
14:37
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti         
14:32
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor İETT gece seferlerine yeniden başlıyor         
14:25
G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi         
14:23
"AVM'lerin 1 Haziran'da açılması hata" diyen sendika başkanı: Yağmur gibi vaka haberleri geliyor         
14:13
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı         
14:08
Tartışmaların odağındaki Haliç'ten Çevre Bakanlığı su numunesi aldı Tartışmaların odağındaki Haliç'ten Çevre Bakanlığı su numunesi aldı         
14:05
Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı         
14:05
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi         
13:55
2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı 2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı         
13:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 16:57:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fahri Şahin: "Hızlı moda ve sezonluk ürünlerin sonuna geldik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]