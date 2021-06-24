Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi - Son Dakika

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Trabzon'da müdürü olduğu iş yerinin önünde oturan fahri müfettiş B.T.'nin, önünden geçen araçlara emniyet şeridini ihlal ettiği gerekçesiyle yazdığı cezalara sürücüler itiraz edince inceleme başlatıldı. Fahri trafik müfettişi B.T.'nin, 50 günde bin 633 sürücüye ceza yazdığı ortaya çıktı.

SÜRÜCÜLER SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, Akçaabat istikametinden Haçkalı Baba Hastanesi kavşağına yaklaşırken, yolun sağ şeridine geçip Düzköy yolu istikametine dönen veya yolu Trabzon istikametine devam eden sürücülere emniyet şeridini ihlal etmekten ceza yazıldı. Ceza sürücülere tek tek tebliğ edilince şikayetler arttı. Ceza yazılan sürücüler tebligatları aldıktan sonra sulh ceza hakimliğinin yolunu tuttu.

Ceza yiyenler yolun emniyet şeridi olmadığını, sağa dönüş yolu olduğunu ileri sürerek itirazda bulununca, cezaları kimin yazdığı araştırıldı. Fahri trafik müfettişi B.T.'nin 50 günde bin 633 sürücüye ceza yazdığı ortaya çıktı.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Kentteki 211 fahri müfettişten biri olan B.T.'nin mayıs ayında bin 10, Haziran ayını ilk 20 gününde ise 623 sürücüye ceza yazdığı belirlendi. Her bir cezanın bin 339 TL olduğu belirlenirken, Ocak 2021 tarihinden itibaren fahri trafik müfettişi olarak görev yapan B.T.'nin usulsüz ceza yazdığı gerekçesiyle görevine son verildi.

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ NEDİR?

Fahri trafik müfettişi; ulaştırmada demiryolu, hava yolu ve denizyoluna oranla daha riskli olan karayolunun bu riskini azaltmak amacıyla trafik polisi, jandarma ve trafik zabıtasının dışında, Türkiye'de karayolu denetiminde özel olarak seçilen şahıstır.