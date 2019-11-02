Son Dakika Haberleri: Fahri trafik müfettişi sayısı 35 bine çıkıyor
Son Dakika Güncel Fahri trafik müfettişi sayısı 35 bine çıkıyor

Fahri trafik müfettişi sayısı 35 bine çıkıyor

7 saat önce

İçişleri Bakanlığınca trafikte sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol eden fahri trafik müfettişlerine 14 bin 716 kişi daha eklenecek.

Fahri trafik müfettişi sayısı 35 bine çıkıyor, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca trafikte sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol eden fahri trafik müfettişlerine 14 bin 716 kişi daha eklenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere (polis ve jandarma) yardımcı olmak üzere Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile uygun görülen kişilere, valiliklerce "Fahri Trafik Müfettişliği" görevi verilebiliyor.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğini sağlamada önemli bir unsur olan fahri trafik müfettişlerinin arasına bu ay yenileri katılacak. 20 bin olan fahri trafik müfettiş sayısı, 14 bin 716 yeni görevlendirmeyle 34 bin 716'ya çıkacak.

1 yıl tutanak tutmayan müfettişin görevi sonlandırılacak

Fahri trafik müfettişi olmak isteyenler, ikametlerinin bulunduğu ildeki Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerine müracaat edebilecek.

Başvuru için en az 40 yaşında, yüksek okul mezunu, en az 10 yıllık sürücü belgesine sahip olma, müracaat tarihinden geriye doğru beş yıl içerisinde hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması ve kamu hizmetlerinden yasaklı olmama şartları aranıyor.

Gönüllülük esasıyla görev yapan fahri trafik müfettişleri, kural ihlallerine karşı tuttukları tutanakları elden trafik birimlerine ya da elektronik ortamda Emniyet Genel Müdürlüğüne 7 gün içerisinde teslim ediyor.

Yer ve zaman kısıtlaması olmayan müfettişler, bulundukları her yerde sürücüleri denetleyebiliyor. Müfettişlerin araç durdurma, sürücülerle muhatap olma, belge ve evrak kontrolü yapma yetkileri bulunmuyor.

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde yapılan son değişiklikle bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen müfettişlerin görevi, Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayıyla sonlandırılabiliyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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