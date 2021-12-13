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Fahri trafik müfettişleri değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Fahri trafik müfettişleri değerlendirme toplantısı yapıldı

13.12.2021 10:28
Fahri trafik müfettişleri değerlendirme toplantısı yapıldı

Mersin'de fahri trafik müfettişleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Mersin'de fahri trafik müfettişleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdür yardımcıları, İl Jandarma Komutanlığı, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı yetkilileri ile 147 fahri trafik müfettişi katıldı.

Fahri Trafik Müfettişliği Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle, Mersin ilinde görev yapan fahri trafik müfettişlerine ait istatistiki bilgiler, fahri trafik müfettişlerinin görevini yerine getirirken görülen aksaklıklar ve gerekli bilgilendirmeler yapılarak, görüş, öneri ve taleplerle alakalı karşılıklı bilgi paylaşımı yapıldı. - MERSİN

Fahri trafik müfettişleri değerlendirme toplantısı yapıldı
Fahri trafik müfettişleri değerlendirme toplantısı yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kongre, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fahri trafik müfettişleri değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika


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