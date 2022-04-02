Fahri trafik müfettişlerine eğitim verildi - Son Dakika
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Fahri trafik müfettişlerine eğitim verildi

02.04.2022 13:20
Fahri trafik müfettişlerine eğitim verildi

Eskişehir'de görevli fahri trafik müfettişlerine, yönetmelikte yapılan değişiklikler ve işlemlerle ilgili konularda eğitim verildi.

Eskişehir'de görevli fahri trafik müfettişlerine, yönetmelikte yapılan değişiklikler ve işlemlerle ilgili konularda eğitim verildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir'de görevli fahri trafik müfettişlerine eğitim verildi. Müfettişlere, "Fahri Trafik Müfettişliği Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Eskişehir'de görev yapan müfettişlere ait istatistikler, Müfettişlerin ihbar tutanağı düzenleyici maddeler, tespit tutanağı düzenleme esasları, elektronik ortamda trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenleme esasları, fahri trafik müfettişliği uygulamasının amacı, fahri trafik müfettişlerinin görevini yerine getirirken görülen aksaklıklar" konularında eğitim verildi. - ESKİŞEHİR

Fahri trafik müfettişlerine eğitim verildi
Fahri trafik müfettişlerine eğitim verildi

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Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fahri trafik müfettişlerine eğitim verildi - Son Dakika


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