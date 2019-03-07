Son Dakika Haberleri: Fahri Trafik Müfettişlerinin Görev ve Çalışma Yönetmeliği Değişti

Fahri Trafik Müfettişlerinin Görev ve Çalışma Yönetmeliği Değişti

54 dakika önce

Fahri trafik müfettişliği müracaatlarının değerlendirilmesi, emniyet genel müdürünün teklifi ve içişleri bakanının onayına bırakıldı.

Fahri Trafik Müfettişlerinin Görev ve Çalışma Yönetmeliği Değişti, System.String[]
Fahri trafik müfettişliği müracaatlarının değerlendirilmesi, emniyet genel müdürünün teklifi ve içişleri bakanının onayına bırakıldı.

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, fahri trafik müfettişi olmak isteyenlerin müracaatlarının incelenmesi, değerlendirilmesi ve onay işlemleri, emniyet genel müdürünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayına bırakıldı.

Fahri trafik müfettişleri, trafik kural ihlali tespit tutanaklarını bir hafta içinde en yakın trafik birimine elden teslim edebileceği gibi tutanakları elektronik ortamda da düzenleyip, elektronik sistem üzerinden trafik kuruluşlarına gönderebilecek.

Yeni yönetmelikle engellilerin müracaatları, "Bir ilde görev yapacak müfettiş sayısı, o ilde kayıtlı tescilli araç sayısının binde 2'sinden fazla olamaz" hükmünün kapsamı dışında bırakılarak, "Engellilerin müracaatları bu orana dahil edilmez" hükmü eklendi.

Eski düzenlemede, fahri trafik müfettişi olmak isteyenlerin müracaatlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunca, onay işlemleri ise 703 sayılı KHK ile kaldırılan Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunca yapılıyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:23 Kaynak: AA

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