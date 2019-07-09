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Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik

2 saat önce

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile jandarma hizmetleri sınıfında subay olarak hizmet verenler de fahri trafik müfettişi olabilecek.

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik, System.String[]
Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile jandarma hizmetleri sınıfında subay olarak hizmet verenler de fahri trafik müfettişi olabilecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin "müracaat edeceklerle" ilgili şartların belirlendiği bölümünde değişiklik yapıldı.
Buna göre, yeni başvuru yaptıkları takdirde emniyet hizmetleri sınıfında rütbeli olarak görev yapanların yanı sıra jandarma hizmetleri sınıfında subay olarak hizmet verenler de fahri trafik müfettişi olarak görev yapabilecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:58 Kaynak: AA
Jandarma, Güncel
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