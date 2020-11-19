Fahriye Abla örnekleriyle büyüdüm
19.11.2020 15:08
Lidya Özdemiroğlu'nun proje hakkındaki sorularını yanıtlayan Ertem, "Atilla Özdemiroğlu müzik yaşamımın kahramanı. Yer aldığım saygı albümleri arasında en önemlilerinden oldu" dedi.
Lidya Özdemiroğlu'nun proje hakkındaki sorularını yanıtlayan Ertem, "Atilla Özdemiroğlu müzik yaşamımın kahramanı. Yer aldığım saygı albümleri arasında en önemlilerinden oldu" dedi. Ünlü şarkıcı ayrıca büyük bir ailede büyüdüğünü ve etrafında çok kadın olduğunu söyledi: " Türkan Şoray, Müjde Ar, Sezen Aksu filmlerde nasıl hareket ederse ailemdeki kadınlar da öyle davranırdı. Bir sürü Fahriye Abla örnekleriyle büyüdüm. Bu yüzden 'Ne olur bana bu şarkıyı verin' dedim."
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