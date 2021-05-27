Fahriye Evcen, evinde kitaplarını topladı. Oyuncuya, oğlu Karan'da eşlik etti. Evcen, çektirdiği beş kareyi Instagram'dan paylaştı. Yüzlerce kitap arasında oğlunu çeken oyuncu, "Kitap kurdum" diye yazdı.

Evcen, bebeğinin kitap okurken pozuna, "Çok çalışıyor" notunu düştü.

Karan'ın 'Kısa Film Yapımı' kitabını okumasına oyuncu, "Yönetmenliğe hazırlanıyor. Kitaba gömüldü çok ciddi çalışıyor" diyerek, espri yaptı.

Karan'ın eserleri üst üste koyması üzerine ise Evcen, "E kolay değil bu işler boyunca kitap bitirdi" ifadelerini kullandı.

Karan'ın son olarak Sigmund Freud'un kitabını eline alması üzerine oyuncu, "Evet... Sonunda aradığını buldu. Fikir değiştirdi ve psikolojiye geçiş yaptı" diyerek, bitirdi.