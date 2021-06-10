Güzel oyuncu,"Bu sefer arkadaşımın doğum günü için bir araya geldik. Keyifli bir gün oldu" dedi.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

'Masumlar Apartmanı' adlı diziye dahil olacağı iddiasına yanıt veren Evcen, "Bu haber nereden çıktı? Gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Evcen, gazetecilerin, "Devam eden bir diziye mi dahil olmak istersiniz, yoksa yeni başlayan bir dizi projesinde mi olmak istersiniz?" sorusuna, "O tamamen projeyle doğru orantılı bir şey. Gelecek olan projeye bağlı bir durum. Şu an dahil olacağım bir proje yok" diyerek sevenlerini üzdü.

Öte yandan Fahriye Evcen'in beyazlar içerisindeki güzelliği dikkat çekti.

Güzel oyuncu, sevenlerinin fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.