Yeni sezonda ekrana gelmesi planlanan yapımda Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak.
At binme ve kılıç eğitimi alan Evcen'in bu kareleri şimdiden merak uyandırdı.
Alparslan'ı daha yakından tanımamızı sağlayacak olan dizide; Sultan Alparslan'ı Barış Arduç canlandıracak. Fahriye Evcen ise Akça Hatun'a hayat verecek. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor.
Dizinin Eylül ayında TRT 1'de ekrana gelmesi bekleniyor.
İŞTE SETTEN İLK KARELER...
Son Dakika › Magazin › Fahriye Evcen'in o fotoğrafları ortaya çıktı! - Son Dakika Magazin