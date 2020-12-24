Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı - Son Dakika

Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı

24.12.2020 23:55
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı, System.String[]

Fahriye Evcen, yeni yaşına giren eşi Burak Özçivit'in doğum günü için Instagram adresinden paylaşımda bulundu. Evcen "Diğer yarım... İyi ki doğdun" notu düştü.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit 36 yaşına girdi. Burak Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'den romantik bir paylaşım geldi. Eşiyle romantik fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Evcen, "Diğer yarım... İyi ki doğdun" notunu yazdı.

KISA SÜREDE 600 BİN BEĞENİ ALDI

Yakışıklı oyuncunun doğum gününü kutlayan ünlü güzelin sosyal medya paylaşımları kısa sürede takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Evcen'in paylaşımı 1 saat içinde 600 bin beğeni aldı.

BURAK ÖZÇİVİT PAYLAŞIMA KALP EMOJİSİ KOYDU

Eşinin bu aşk dolu doğum günü kutlamasının ardından Burak Özçivit de eşiyle fotoğraflarını kalp emojisiyle paylaştı.

İşte Evcen'in paylaşımları;

Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik doğum günü mesajı
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik doğum günü mesajı
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik doğum günü mesajı
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik doğum günü mesajı
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik doğum günü mesajı
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik doğum günü mesajı
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı

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Son Dakika Magazin Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı - Son Dakika Magazin


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