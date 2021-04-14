Fahriye Evcen'den doğum günü paylaşımı... Karan Özçivit iki yaşında!

Karan bugün ikinci yaşına bastı. Aile arasında doğum günü partisi yapan çift renkli kareleri sosyal medyadan paylaştı. Evcen, mutlu aile fotoğraflarının altına, 'Hep gülerek, sımsıkı sarılarak, neşeyle dolu yıllarımız olsun.. İyi ki doğdun canım oğlum' notu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

SEVENLERİ BAĞIŞ YAPTI

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in fanları Karan'ın doğum gününde Kelebek Çocuklar'dan, Koruncuk Vakfı'na birçok yardım kuruluşuna bağış yaptı. Sevenlerine teşekkür eden Evcen, 'Karan'ın doğum günü için yapılan tüm bağışlar adına size ne kadar teşekkür etsek az... Sizi seviyorum' mesajını paylaştı.

TEYZESİNDEN KARAN'A MESAJ

Fahriye Evcen'in kardeşi Ayşen Evcen de yeğeninin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ayşen Evcen mesajında şu ifadelere yer verdi: Doğum günün kutlu, ömrün uzun olsun. Hayatımızı güzelleştiren teyze balı... Seni çok seviyorum iyi ki doğdun Karan'ım...