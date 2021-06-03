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Fahriye Evcen'e beğeni yağmuru! Beyaz elbiseli pozlar çok konuşuldu - Son Dakika

Fahriye Evcen'e beğeni yağmuru! Beyaz elbiseli pozlar çok konuşuldu

03.06.2021 15:37

Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Fahriye Evcen yavaş yavaş yer aldığı reklam filmleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir dergi için çekim yapan oyuncu, verdiği beyaz elbiseli pozlarını sosyal medya hesabından paylaşınca beğenilerin ardı arkası kesilmedi.

Geçtiğimiz günlerde oğlu Karan ile ilk kez bir reklam filminde rol alan Fahriye Evcen, bu sefer de derginin kapağını süsledi. Güzelliğiyle büyüleyen Evcen, verdiği pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

"HAZİRAN'I BİR BAŞKA SEVERİM"

Instagram'da 11,8 milyon takipçisi bulunan Fahriye Evcen, beyaz bir elbise iler verdiği pozları paylaşarak doğum gününe gönderme yaptı. 4 haziran doğumlu oyuncu, paylaşımına "Haziran'ı bir başka sevdiğim doğrudur" notunu yazdı. Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun pozları kısa sürede 335 binden fazla beğeni aldı.

BURAK YORUMSUZ BIRAKMADI

Eşinin neredeyse her paylaşımına yorum yapan oyuncu Burak Özçivit yine sessiz kalmadı. Evcen'in pozlarını gören oyuncu, yorumlara bir balık emojisi koydu.

Instagram'dan beyaz elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Instagram'dan beyaz elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Fahriye Evcen'e beğeni yağmuru! Beyaz elbiseli pozlar çok konuşuldu

Fahriye Evcen, Instagram, Haziran, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fahriye Evcen'e beğeni yağmuru! Beyaz elbiseli pozlar çok konuşuldu - Son Dakika Magazin


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