Fahriye Evcen: Ekrana dönmek istiyorum - Son Dakika

Fahriye Evcen: Ekrana dönmek istiyorum

13.01.2021 19:39
Fahriye Evcen: Ekrana dönmek istiyorum, System.String[]

Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan ünlü çift yeni yılı evlerinde kutladıklarını söyledi.

Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan ünlü çift yeni yılı evlerinde kutladıklarını söyledi. Oğlu Karan'ın yılbaşı gecesi evin neşesi olduğunu belirten

Evcen, "Karan geçen sene çok küçüktü. Hiçbir şey anlamamıştı ama bu sene kuzeniyle oyunlar oynadı. Evin neşesiydi, çok eğlendik" dedi.

Artık ekranlara dönmek istediğini de belirten oyuncu, "Dönmeyi düşünüyorum ama net bir şey yok. Çalışan anne nasıl olacak, ben de bilmiyorum ama bakıp göreceğiz. Bir şekilde alışacağım o tempoya" diye konuştu.

Fahriye Evcen: Ekrana dönmek istiyorum

oyunlar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Fahriye Evcen: Ekrana dönmek istiyorum - Son Dakika Magazin


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