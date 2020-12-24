Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü romantik fotoğraflarla kutladı
24.12.2020 23:12
Fahriye Evcen, 36'ncı yaşına giren eşi Burak Özçivit'in doğum gününü Instagram'dan paylaştığı romantik fotoğraflar paylaşıp, "Diğer yarım... İyi ki doğdun" diye yazdı
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