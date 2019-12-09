Fahriye Evcen'i üzen haber
6 saat önce
Babasının iyileşmesi için yoğun çaba harcayan Fahriye Evcen, yeni gelişmeyle adeta yıkıldı.
Babasının iyileşmesi için yoğun çaba harcayan Fahriye Evcen, yeni gelişmeyle adeta yıkıldı. Ramazan Evcen, İstabul'da özel bir hastanede tedavi görüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:12
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