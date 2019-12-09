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Fahriye Evcen'i üzen haber

6 saat önce

Babasının iyileşmesi için yoğun çaba harcayan Fahriye Evcen, yeni gelişmeyle adeta yıkıldı.

Fahriye Evcen'i üzen haber, System.String[]

Babasının iyileşmesi için yoğun çaba harcayan Fahriye Evcen, yeni gelişmeyle adeta yıkıldı. Ramazan Evcen, İstabul'da özel bir hastanede tedavi görüyor.

Fahriye Evcen, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:12 
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