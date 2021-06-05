Fahriye Evcen: İlk kutlamayı Burak yaptı

Doğum günü kutlamalarının 2 gün önceden başladığını ifade eden Evcen, "İlk olarak Burak sürpriz kutlama yaptı. Bu hafta doğum günü haftası olarak devam eder" dedi.

Yakında tatile çıkacağını ifade eden oyuncu, "Kış aylarında ekranlarda olabilirim ama onun dışında sürpriz projelerim olacak. Netleşmesini bekliyorum" diye konuştu.

"Eşinizle aynı projede yer almak ister misiniz?" sorusuna ise Evcen, "Neden olmasın. Bizler oyuncuyuz. Yeter ki proje iyi olsun, sıcak yaklaşırız" yanıtını verdi.