Fahriye Evcen'in karantina günleri

Geçtiğimiz günlerde bir parmak hareketiyle bir akımına ayak uyduran Fahriye Evcen, bu kez evinin bahçesinde çekildiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.

Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.



