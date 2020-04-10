Fahriye Evcen'in karantina günleri
26 dakika önce
Geçtiğimiz günlerde bir parmak hareketiyle bir akımına ayak uyduran Fahriye Evcen, bu kez evinin bahçesinde çekildiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.
Geçtiğimiz günlerde bir parmak hareketiyle bir akımına ayak uyduran Fahriye Evcen, bu kez evinin bahçesinde çekildiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.
Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:12
Son Dakika Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu