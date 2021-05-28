Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi - Son Dakika

Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi

28.05.2021 10:05

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlülerden biri olan Burak Özçivit, geçtiğimiz gün gülümseyerek çektiği bir karesini takipçileriyle paylaştı. Özçivit'in bu paylaşımına eşi Fahriye Evcen, "Çok tatlısınız beyefendi" yorumunu yaparken; yakışıklı oyuncu ise eşine, "Siz de öyle hanımefendi" şeklinde karşılık verdi.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burak Özçivit'in meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği var. Bir çocukları olan çiftin, sosyal medya üzerinden birbirine yaptığı yorumlar takipçilerini gülümsetti.

BİRBİRLERİNİ ÖVDÜLER

Instagram'da 17,7 milyon takipçisi bulunan Burak Özçivit, yüzüğünü gösterip gülümsediği bir fotoğrafını paylaştı. Eşinin pozu karşısında sessiz kalamayan Fahriye Evcen ise "Çok tatlısınız beyefendi" yorumunu yaptı. Özçivit ise eşine "Siz de öyle hanımefendi" şeklinde yanıt verdi.

Çiftin konuşmaları sevenlerinin yüzünü güldüren paylaşım da 600 binden fazla beğeni aldı.

Fahriye Evcen'den karizmatik pozunu paylaşan Burak Özçivit'e yorum: Çok tatlısınız beyefendi
Fahriye Evcen'den karizmatik pozunu paylaşan Burak Özçivit'e yorum: Çok tatlısınız beyefendi
Fahriye Evcen'den karizmatik pozunu paylaşan Burak Özçivit'e yorum: Çok tatlısınız beyefendi
Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi

Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Sosyal Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi - Son Dakika Magazin


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