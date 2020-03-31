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Fahriye Evcen: Üç gündür buna çalışıyorum!
6 saat önce
Üç gündür bu hareket için çalıştığını belirten Evcen, 'gecikme için kusura bakmayın, 3 gündür buna çalışıyorum' notuyla bu videoyu yayınladı.
Üç gündür bu hareket için çalıştığını belirten Evcen, 'gecikme için kusura bakmayın, 3 gündür buna çalışıyorum' notuyla bu videoyu yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:28
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