Fahriye Evcen ve Barış Arduç at bindi, kılıç salladı!

İlk çocuğu Karan'ı dünyaya getirdikten sonra işlerine ara veren Fahriye Evcen, yeni sezonda ekranda olacak. Doğumdan sonra sadece reklam filmlerinde rol alan oyuncu, Alp Arslan dizinde Barış Arduç'la ekranlarda boy gösterecek.

EĞİTİM ALMAYA BAŞLADILAR

Yeni sezonda ekrana gelmesi planlanan yapımda Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak. Arduç ise Alp Arslan karakterine hayat verecek. Dizi için hazırlıklara başlayan ikili, at binme ve kılıç eğitimi alıyor.

İkilinin eğitimlerde çekilen fotoğrafları da kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

TRT 1 EKRANINDA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Alparslan'ı daha yakından tanımamızı sağlayacak olan dizide; Sultan Alparslan'ı Barış Arduç canlandıracak. Fahriye Evcen ise Akça Hatun'a hayat verecek. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor. Dizinin Eylül ayında TRT 1'de ekrana gelmesi bekleniyor.

TRT 1 ekranlarında geçen sezon 'Melikşah' dönemi anlatan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yeni sezonda hikayeyi geçmişe doğru sarıyor.

"MALAZGİRT FATİHİ" ALPARSLAN

Geçtiğimiz sezon izleyiciyle buluşmaya başlanan "Uyanış Büyük Selçuklu'nun devamı niteliğindeki Alparslan" çekimlerine başlanmasının ardından yayınlanan ilk fragmanla kısa süre içerisinde en çok merak edilen yapımlar arasında yerini aldı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU ALPARSLAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin merak uyandıran fragmanında Nizamülmük'e hayat veren ünlü oyuncu Mehmet Özgür'ün yüzü görünürken, Alparslan rolünü oynayacak isim ise Barış Arduç oldu. Arduç'un partneri ise Fahriye Evcen!

Eski kadrodan Mehmet Özgür ile Mim Kemal Öke'nin yer alacağı kadroda Gizem Karaca, Barış Ağcı, Erdinç Gülener, Esila Umut, Korel Cezayirli gibi ünlü isimler yer alıyor.