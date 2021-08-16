Ünlü çift dizi hazırlıkları için İstanbul'a geldikleri gün Gümüşlük'teki evlerinin yakınında yangın çıktığını öğrenmiş ve panik yaşamışlardı. Özçivit ve Evcen konu hakkında ilk kez açıklama yaptı.

"TADIMIZ KALMADI"

Ünlü çift, "Yangın olayları herkes gibi bizi de üzdü. Biz de dönmüş bulunduk, biz döndükten sonra da yangın olayları yaşandı. Bizim evimize kadar geldi alevler. Belki tekrar tatil gidecektik fakat bu yaşanan olaylardan sonra hiç tadımız kalmadı. İnsanın canı tatile gitmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

Fahriye Evcen, yeni sezonda eşi Burak Özçivit gibi dönem dizisiyle ekrana gelip birbirlerine rakip olmaya hazırlanırken, sete çıktıklarında oğulları Karan'a nasıl bakacaklarına da açıklık getirdi.

Yeni sezonda ekranlara dönecek olan Evcen, 'Çok az kaldı sete çıkmaya, hazırlıklar başladı' sözleriyle heyecanını dile getirdi.

Burak Özçivit, "İkiniz setteyken çocuğa kim bakacak?" sorusuna "Karan'ın vakti setlerde geçecek. Kimi zaman annesinin setine kimi zamanda babasının setine gelecektir" diye cevap verdi.