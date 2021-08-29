Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, oğulları Karan'a ikinci bir dadı tuttu! Aylık maaşı ağızları açık bıraktı

Dört yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, bu sene farklı dizilerle izleyici karşısında olacak. Özçivit, uzun bir aradan sonra Kuruluş Osman'ın yeni sezonuyla ekranlarda olacakken eşi Fahriye Evcen ise "Alparslan" adlı diziyle setlere dönüyor.

OĞULLARI KARAN SETTEN SETE GEZECEK

Dönem projesiyle boy gösterecek olan 35 yaşındaki güzel oyuncu, "Ekranda olmayı çok özledim. Sete çıkmaya az kaldı" açıklamasını yapmıştı. Burak Özçivit ise basın mensuplarının "İkiniz setteyken oğlunuz Karan'a kim bakacak?" sorusuna, "Bir o sete bir bu sete gidip, arada gezecek" yanıtını vermişti.

İKİNCİ DADININ AYLIK MAAŞI DUDAK UÇUKLATTI

Yoğun bir çekim dönemine girecek olan oyuncu çiftin, bu açıklamaya rağmen 2.5 yaşındaki oğulları Karan Özçivit için bir dadı daha tuttuğu öğrenildi. Posta gazetesinde yer alan habere göre; Karan'la ilgilenecek ikinci dadının aylık maaşı bin dolar (yaklaşık 8 bin 500 TL).