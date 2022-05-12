Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Kitap Şenliği" - Son Dakika

Bursa'da, Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ilk kez düzenlenen "Kitap Şenliği" başladı.

Yıldırım Belediyesi ve Ente Kitapçılık firmasının desteğiyle 30'dan fazla yayınevinin stant açtığı etkinlik, okul bahçesinde düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, okulun akademik başarılarının yanı sıra gerçekleştirdiği projelerle şehre değer kattığını söyledi.

Gelişmiş ülkelerde mesleki ve teknik eğitime verilen öneme değinen Yazıcı, "Devlet olarak biz de ülkemizde teknik eğitime büyük yatırımlar yapıyor ve öğrencilerimizi destekliyoruz. Fakat burada en büyük gayret öğrencilere düşüyor. Amacımız milli değerlere bağlı, kişilikli, üretken gençlik yetiştirmek." dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise kitap okumanın hayatın kendisini okumak olduğuna dikkati çekerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencileri bu tür etkinliklerde gördükçe geleceğe olan inançlarının arttığını kaydeden Yılmaz, gençlere hizmetkar olduklarını dile getirdi.

Yarın sona erecek şenlik kapsamında yazar söyleşileri, dans gösterileri, roman kahramanlarının canlandırılması ve renkli stant etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Taşdelen, Yıldırım Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, şube ve okul müdürlerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.