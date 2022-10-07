CHP'li Öztrak'tan, TCMB'nin swap hariç net rezervlerinin gerilemesine sert tepki: Bunlar milletin döviz rezervini yağmalanacak ganimet sanmışlar - Son Dakika
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CHP'li Öztrak'tan, TCMB'nin swap hariç net rezervlerinin gerilemesine sert tepki: Bunlar milletin döviz rezervini yağmalanacak ganimet sanmışlar

07.10.2022 00:00
CHP'li Öztrak'tan, TCMB'nin swap hariç net rezervlerinin gerilemesine sert tepki: Bunlar milletin döviz rezervini yağmalanacak ganimet sanmışlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinin 59 milyar dolara gerilemesini değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iktidara sert sözlerle yüklendi. Öztrak, "Anlaşılan bunlar milletin döviz rezervini yağmalanacak ganimet sanmışlar. Allah Aşkına! Sizin bu millete gareziniz ne?" diye seslendi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin Rusya'dan doğalgaz ödemelerini 2024'e kadar ertelemesini istediği yönündeki haberler üzerine açıklamada bulundu. Merkez Bankası'ndaki döviz açığının 59 milyar dolara çıkması nedeniyle BOTAŞ'ın Rusya'dan doğal gaz ödemeleri için erteleme talep ettiğini vurguyan CHP'li Öztrak'ın sosyal medya hesabından, "BOTAŞ'ın veresiye gaz için Ruslara neden ricacı olduğu şimdi anlaşıldı" değerlendirmesinde bulundu.

"SİZİN BU MİLLETE GAREZİNİZ NE?"

TCMB'nin kasasındaki döviz açığının 30 Eylül'de 59 milyar dolar ile rekor kırdığını söyleyen Öztrak, "Anlaşılan bunlar milletin döviz rezervini yağmalanacak ganimet sanmışlar. Allah Aşkına! Sizin bu millete gareziniz ne?" şeklinde konuştu.

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Kaynak: ANKA

Faik Öztrak, Eylül, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Öztrak'tan, TCMB'nin swap hariç net rezervlerinin gerilemesine sert tepki: Bunlar milletin döviz rezervini yağmalanacak ganimet sanmışlar - Son Dakika

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