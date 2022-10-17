Faik Öztrak: "Chp Grubu Millet Adına 'Kkm İçin Ne Kadar Kamu Kaynağı Harcadın' Diye Soruyor. - Son Dakika
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Faik Öztrak: "Chp Grubu Millet Adına 'Kkm İçin Ne Kadar Kamu Kaynağı Harcadın' Diye Soruyor.

17.10.2022 23:33

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Kur Korumalı Mevduat (KKM) için bütçeden şu ana kadar 85 milyar TL faiz ödendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan ödemeler ise saklanıyor. CHP grubu TCMB’ye millet adına ‘KKM için ne kadar kamu kaynağı harcadın’ diye soruyor. TCMB bürokratları ‘TBMM’ye bilgi vermem’ diyor. Bunu asla unutmayacağız” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Kur Korumalı Mevduat (KKM) için bütçeden şu ana kadar 85 milyar TL faiz ödendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan ödemeler ise saklanıyor. CHP grubu TCMB'ye millet adına 'KKM için ne kadar kamu kaynağı harcadın' diye soruyor. TCMB bürokratları 'TBMM'ye bilgi vermem' diyor. Bunu asla unutmayacağız" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugünkü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AKP'nin hazırladığı ekonomik düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifi görüşmelerine ilişkin videoyu sosyal medya hesabından yayınlayarak Merkez Bankası bürokratlarına tepki gösterdi. Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve komisyon üyesi Bülent Kuşoğlu'nun konuşmasının yer aldığı videoyu paylaşarak şu notu düştü:

"Kur Korumalı Mevduat (KKM) için bütçeden şu ana kadar 85 milyar TL faiz ödendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan ödemeler ise saklanıyor. CHP grubu TCMB'ye millet adına 'KKM için ne kadar kamu kaynağı harcadın' diye soruyor. TCMB bürokratları 'TBMM'ye bilgi vermem' diyor. Bunu asla unutmayacağız"

NE OLMUŞTU?

Öztrak'ın paylaştığı videoda ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Strateji Genel Müdürü İrfan Yanar'ın da katıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kur Korumalı Mevduat Sistemi'nin süresinin uzatılması ile ilgili maddeye ilişkin Merkez Bankası yetkilisinden bilgi istedi. Yetkili tarafından verilen bilgilerin yetersizliği üzerine Kuşoğlu şöyle konuştu:

"Merkez Bankası, Plan ve Bütçe Komisyonu'na her sene iki kere bilgi vermek mecburiyetinde olan bir kurum. Her sene iki kere bu komisyona bilgi vermesi gerekiyor. Bu sene bu bilgi verilmedi henüz. Geçen sene bir kere verildi. Bu aksatılıyor son zamanlarda.

Konu bilgilendirme konusu değil, artık bu safhada bilgilendirmeden çıktı; konu millet iradesi ile ilgili bir konudur. TBMM'nin itibarıdır, milletin itibarıdır. Şu andan itibaren konu budur. Eğer bunu yapmıyoruz deniyorsa sayın Başkan biz terk ediyoruz. Bu olmaz. Bu sizin de hassasiyetle durmanız gereken, protesto etmeniz gereken... Bu çünkü TBMM'nin itibarıdır. Bürokratik vesayet mi var bu ülkede ya. Ne kadar kötü bilgi veremiyoruz. Maliye Bakanlığı bilgi veriyor; Merkez Bankası bilgi veremiyor. Nasıl böyle bir şey olabilir. Bu vesayettir. Bürokratik vesayettir. Milletin, TBMM'nin itibarıdır. Hep beraber bunu savunmak zorundayız. Eğer bu konuda bilgi verilmeyecekse biz komisyonu terk edeceğiz"

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Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Faik Öztrak: 'Chp Grubu Millet Adına 'Kkm İçin Ne Kadar Kamu Kaynağı Harcadın' Diye Soruyor. - Son Dakika

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