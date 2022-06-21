Faik Öztrak: Ek Bütçede Faiz Lobilerinin Daha da İhya Edilmesi Unutulmamış.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TBMM'ye sunulan ek bütçede, bu yıl faiz ödemeleri için ayrılan 240 milyar liranın üzerine 89 milyar lira daha eklenerek rekor kırıldığını, "Tek kuruş maliyeti olmayacak" denen Kur Korumalı Mevduat (KKM) için de 40 milyar lira ödenek ayrıldığını belirtti. Öztrak, "Milletimizi perişan etme pahasına yandaşların, beslemelerin, oligarkların arşa çıkmış borçlarını enflasyon canavarına yedirerek eritmeye çalışanlar, şimdi ilave harcama yapabilmek için TBMM'nin kapısını çalıp yetki istiyor. Ek bütçede, faiz lobilerinin daha da ihya edilmesi unutulmamış. Bu yıl faiz ödemesi için alınan 240,4 milyar lira ödeneğe 89,4 milyar lira ilave ediliyor. Bu bir rekor" değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile dün TBMM Başkanlığı'na sunulan ek bütçeye ilişkin kanun teklifini değerlendirdi. Öztrak, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"SEBEP OLDUKLARI ENFLASYONU EK BÜTÇEYE GEREKÇE GÖSTERDİLER: Mızrak çuvala sığmıyor. 2022 bütçesinin ömrü 6 ay bile sürmedi. 'Faiz sebep, enflasyon netice' diyerek döviz kurunu ve enflasyonu arşa çıkaranlar, şimdi çıkmış hiç sıkılmadan 'enflasyon sebep, tutmayan bütçe netice' diyor. Enflasyon canavarını bilerek, isteyerek uyandırıp Türkiye'yi enflasyon liginde şampiyonlar ligine sokanlar, Ek Bütçe Kanunu'na bahane yazarken bari sebebi oldukları bu yıkım için milletten bir özür dileseydi.

FAİZ ÖDEMESİ İÇİN ALINAN 240,4 MİLYAR LİRA ÖDENEĞE 89,4 MİLYAR LİRA İLAVE EDİLİYOR. BU BİR REKOR: Milletimizi perişan etme pahasına yandaşların, beslemelerin, oligarkların arşa çıkmış borçlarını enflasyon canavarına yedirerek eritmeye çalışanlar, şimdi ilave harcama yapabilmek için TBMM'nin kapısını çalıp yetki istiyor. Bütçe, bir hükümetin ekonomik tercihlerini gösterir. Bunların tercihi millet değil, yandaş ve faiz lobileri. Ek bütçede, faiz lobilerinin daha da ihya edilmesi unutulmamış. Bu yıl faiz ödemesi için alınan 240,4 milyar lira ödeneğe 89,4 milyar lira ilave ediliyor. Bu bir rekor.

'TEK KURUŞ MALİYETİ OLMAYACAK' DEDİKLERİ KKM İÇİN EK BÜTÇEYE 40 MİLYAR TL: Hazine ve Maliye Bakanı'nda hiç sıkılma yok. Bakan, 'KKM'nin Hazine'ye tek kuruş maliyeti olmayacak' diyordu. Ama bütçe kanununda olmayan ödenek tertibinden, KKM için şu ana kadar 21 milyar TL ödeme yaptılar. Şimdi de KKM için ek bütçeye 40 milyar TL ödenek koymuşlar. Bu haliyle yılın geri kalanında KKM için sınırlı bir ödenek kalıyor. Döviz kuru alıp başını giderken bunun tutması çok zor.

BÜTÇE BİLE YAPAMAZ HALDESİNİZ, SANDIĞI GETİRİN: Döviz kurunu bu saçma sapan politikalarla nasıl tutacaksınız? Anlaşılan ya faizleri artıracaksınız ya da erken seçim kararı alacaksınız. Getirilen ek bütçe, Türkiye ekonomisinin yönetilmediğini, savrulduğunu açıkça göstermiştir. AK Parti ve Cumhur İttifakı, artık bütçe bile yapamaz hale gelmiştir. Yapılması gereken bellidir; milletin hakemliğine başvurmak. Emanetin ehline teslimini sağlamak."