CHP'den asgari ücret çıkışı: 7 bin liranın üstüne çekilmesi lazım

Son aylarda art arda gelen zamlar, enflasyonun yükselmesi, kurun artması ile birlikte baş gösteren hayat pahalılığı vatandaşın belini büktü. Bu kapsamda temmuz ayında ara zam yapılan asgari ücret, 5.500 TL'yi buldu. Milyonlarca insanın gözü şimdi ise aralık ayında başlayacak komisyon toplantıları ile belirlenecek olan yeni asgari ücret zammına çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsattan "Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" derken kulislerde ise asgari ücretin yılbaşında 9-10 bin lirayı bulabileceği konuşuluyor.

"7 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇEKİLMESİ LAZIM"

Ülke gündemi asgari ücret zammına kilitlenmişken, CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, bugün FOX TV'de "Çalar Saat" programında İlker Karagöz'ün sorularını yanıtladı. Öztürk asgari zammına dair değerlendirmelerinde, "Bir de ocak ayında memur maaşlarını, ücretleri, asgari ücreti artırayım, millette bir işler iyi gidiyor havası yaratayım, sonra ezeyim, yaptığı bu. Gördük, Macaristan'da da böyle, bunları yaptılar seçimden önce seçimden sonra milleti ezip gittiler. Enflasyon artı refah payı kadar asgari ücretin artırılması lazım. Bugün baktığınız zaman asgari ücretin önümüzdeki yıl 7 bin liranın üstüne çekilmesi lazım, açlık sınırı aşması lazım" ifadelerini kullandı.

Faik Öztrak

"NEREDEN NEREYE?"

Enflasyon rakamlarına de değinen Öztrak, şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıl ağustos ayında mevcut hükümetin başı çıktı dedi ki; 'Faiz sebep enflasyon sonuçtur, faizleri düşürmeye başlıyoruz, enflasyon da artık düşecek.' O gün enflasyon yüzde 19'du, bugün enflasyon, tüketici fiyatları endeksi yüzde 85'leri gördü ve bu TÜİK'in makyajlı fiyatlarıyla. Tüketici enflasyonunda dünya beşincisi olduk. Üretici fiyatlarında dünya birincisiyiz. AK Parti, ilk defa iktidara geldiğinde enflasyon yüzde 25-26'lardaydı. Bugün dönüp baktığınızda enflasyon yüzde 85. Üretici fiyatları yüzde 30,8 idi bugün 157,7. Nereden nereye? Bu enflasyonu hortlamayı açık söyleyeyim büyük bir maharetle yaptılar. Bugün Türkiye'de vatandaşlar hayat pahalılığı altında çok ciddi şekilde eziliyor. Ama sanki şaka yaparmış gibi diyorlar ki; 'Biz kimseyi hayat pahalılığı altında ezmedik."

"SOYUNDUĞUNUZ YERDE GİYİNECEKSİNİZ"

AK Parti heyetinin başörtüsü düzenlemesiyle ilgili olarak HDP'li yetkililerle görüşmesine tepki gösteren Öztrak, "HDP, bugün TBMM'de milletin seçerek gönderdiği bir parti olarak duruyor. Yalnız bu fotoğrafa baktığım zaman eğer siz değer ve ilkeler siyaseti yapıyorsanız, soyunduğunuz yerde giyineceksiniz. Bundan önce ne söylediniz, şimdi ne yapıyorsunuz bunu ben milletimizin takdirine bırakıyorum. Erdoğan'ın bu millete yaşattığı zulmü seçim sandığı önüne geldiğinde bir referandumla örtme konusunda nasıl çaresiz olduğunu ortaya koyuyor. Orban ne yapmış? Çakma Orban'lığa soyunuyor. 'Ben de seçim olurken yanına bir tane referandum getireyim, milletin gündemini karartayım.' Macaristan neresi Türkiye neresi. Türkiye'de kadının giyimin kuşamı üzerinden siyaset yapmak isteyen partiler var. CHP olarak Genel Başkanımız bunu önlemek için bir kanun teklifini getirmiştir, TBMM'ye sunmuştur. Milletin gündemini karartsınlar, samimilerse gelsinler bu kanuna evet oyu versinler, iki günde bu işi çözelim, milleti uğraştırmayalım." ifadelerini kullandı.