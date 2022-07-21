Faik Öztrak: "'Faizin En Büyük Düşmanı Biziz' Diyen Beceriksizler Elinde; İç Borca Ödenecek Faiz, Borcun Anaparasını Aştı, Gidiyor"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, " TCMB'yi işlevsiz hala getirenler, Nastı, pastı derken; Hazine'nin faiz yükü şahlanıyor. 'Faizin en büyük düşmanı biziz' diyen beceriksizler elinde; iç borca ödenecek faiz, borcun anaparasını aştı, gidiyor" dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) faizi yedinci kez yüzde 14 seviyesinde sabit tutmasından sonra bir mesaj yayınladı. Öztrak, "TCMB'yi işlevsiz hale getirenler, Nastı, pastı derken; Hazine'nin faiz yükü şahlanıyor. 'Faizin en büyük düşmanı biziz' diyen beceriksizler elinde; iç borca ödenecek faiz, borcun anaparasını aştı, gidiyor" notuyla 'Hazine İç Borç Ödeme Projeksiyonu' grafiğini sosyal medya hesabında paylaştı.
Öztrak'ın paylaştığı tabloda; temmuz ayında Hazine iç borç faizinin 2175 Milyar TL; anaparanın ise 1611 milyar TL'ye ulaşacağı tahmini yer aldı.
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