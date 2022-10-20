Faik Öztrak: "Oyun Belli: Faiz Kasımda Tek Haneye Çekilir. Aralıktan İtibaren Baz Etkisiyle Enflasyon Nispeten Geriler. - Son Dakika
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Faik Öztrak: "Oyun Belli: Faiz Kasımda Tek Haneye Çekilir. Aralıktan İtibaren Baz Etkisiyle Enflasyon Nispeten Geriler.

20.10.2022 15:53
Faik Öztrak: "Oyun Belli: Faiz Kasımda Tek Haneye Çekilir. Aralıktan İtibaren Baz Etkisiyle Enflasyon Nispeten Geriler.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 10,5'e çekmesine ilişkin; “Oyun belli: Faiz kasımda tek haneye çekilir. Aralıktan itibaren baz etkisiyle enflasyon nispeten geriler. Bu, ‘Faiz sebep, enflasyon netice’ diye pazarlanır. Millet de buna inanır. Ama ne demişler? Bade harabül Basra. Kurt kışı geçirir, ama yediği ayazı asla unutmaz” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 10,5'e çekmesine ilişkin; "Oyun belli: Faiz kasımda tek haneye çekilir. Aralıktan itibaren baz etkisiyle enflasyon nispeten geriler. Bu, 'Faiz sebep, enflasyon netice' diye pazarlanır. Millet de buna inanır. Ama ne demişler? Bade harabül Basra. Kurt kışı geçirir, ama yediği ayazı asla unutmaz" dedi.

Faik Öztrak, TCMB'nin politika faizini 150 baz puan daha düşürerek yüzde 12'den yüzde 10,5'e çekmesini değerlendirdi. Öztrak, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Oyun belli: Faiz kasımda tek haneye çekilir. Aralıktan itibaren baz etkisiyle enflasyon nispeten geriler. Bu, 'Faiz sebep, enflasyon netice' diye pazarlanır. Millet de buna inanır. Ama ne demişler? Bade harabül Basra. Kurt kışı geçirir, ama yediği ayazı asla unutmaz."

Kaynak: ANKA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Faik Öztrak: 'Oyun Belli: Faiz Kasımda Tek Haneye Çekilir. Aralıktan İtibaren Baz Etkisiyle Enflasyon Nispeten Geriler. - Son Dakika

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