Faik Öztrak'tan Bakan Koca'ya: "Bari Susup, En Azından Utanmayı Bilin" - Son Dakika
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Faik Öztrak'tan Bakan Koca'ya: "Bari Susup, En Azından Utanmayı Bilin"

07.07.2022 05:15
Faik Öztrak'tan Bakan Koca'ya: "Bari Susup, En Azından Utanmayı Bilin"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Konya’da doktor Ekrem Karakaya’nın öldürülmesine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına, “Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?” karşılığını veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya tepki gösterdi. Öztrak, “Bari susup, en azından utanmayı bilin” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına, "Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" karşılığını veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki gösterdi. Öztrak, "Bari susup, en azından utanmayı bilin" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Konya'da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesine ilişkin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı mesajı eleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu; "Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline 'giderlerse gitsinler' demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!" açıklamasını yapmıştı.

Bakan Koca, Kılıçdaroğlu'na; "Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" karşılığını verdi. Öztrak ise Bakan Koca'ya şu yanıtı verdi:

"Doktorlarımıza 'giderlerse gitsinler' diyen reisiniz konuşmasında kaybettiği belediyeler için üzüntü ifade etti. Ama görevi başında katledilen doktorumuz için tek kelime üzüntü ifade etmedi. Sizin ifadenizle üzgün bile görünmedi. Bari susup, en azından utanmayı bilin."

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Konya'daki doktor cinayetiyle ilgili hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'na Bakan Koca'dan yanıt: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz? Konya'daki doktor cinayetiyle ilgili hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'na Bakan Koca'dan yanıt: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz? Kılıçdaroğlu, Konya'daki doktor cinayetinde bireysel silahlanmayla ilgili kritik mesajlar verdi: Bunun bir bedeli var Kılıçdaroğlu, Konya'daki doktor cinayetinde bireysel silahlanmayla ilgili kritik mesajlar verdi: Bunun bir bedeli var
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Faik Öztrak'tan Bakan Koca'ya: 'Bari Susup, En Azından Utanmayı Bilin' - Son Dakika

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