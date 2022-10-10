Faik Öztrak: Türkiye, Sürdürülebilir İstihdam Artışını ve İşsizliği Alt Etmeyi Ancak Güçlü Bir Ekonomik Strateji ve Güven Uyandıran Kadrolarla...

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, " Türkiye, kalıcı ve sürdürülebilir istihdam artışını ve işsizliği alt etmeyi ancak güçlü bir ekonomik strateji ve güven uyandıran kadrolarla sağlayabilir. Oysa bugün Türkiye'de ne bir ekonomik strateji var ne de güven uyandıran bir ekonomik yönetim var. Ama artık az kaldı. Milletin ekmeğini, aşını, işini büyütecek, refahın hakça paylaşılmasını sağlayacak, siyasi tarihimizin farklı ve köklü damarlarından gelen altı parti bir araya geldi" dedi.

Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı ilişkin işgücü ve istihdam verilerini değerlendirdi. Öztrak, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"TÜİK, ağustos ayına ait makyajlı işgücü ve istihdam verilerini açıkladı. Ağustosta işsizlik oranı, 0,4 puan düşerek yüzde 9,6 olmuş. Daha çok çalışmak istediği halde çalışamayan ve iş bulma ümidini yitirenleri de kapsayan geniş işsizlik ise ağustosta 2,6 puan düşerek yüzde 19,8 olmuş. Ağustosta geniş işsizlikte yaşanan sert düşüş özellikle izaha muhtaç. Temmuzda 787 bin artan geniş işsiz sayısı, ağustosta 1 milyon 42 bin gerilemiş. Temmuzdan ağustosa tek bir ayda ne oldu da geniş işsiz sayısı 1 milyonun üzerinde geriledi? Bunun açıklanması lazım. Ağustosta daha çok çalışmak istediği halde çalışamayanların sayısı 444 bin, iş bulma ümidini yitirdiği için iş aramayanların sayısı ise 498 bin azalmış. Temmuzda bu, sırasıyla 456 bin ve 448 bin artış göstermişti. Verilerin tek bir ayda bu kadar oynaklık göstermesi normal değil.

"EYLÜLDE SANAYİ İSTİHDAMI İÇİN İYİ SİNYALLER GELMİYOR"

İş bulma ümidini kaybedenlerin sayısı tek bir ayda bu kadar hızlı düşerken, ekonomide yavaşlama emarelerine rağmen 'daha çok çalışma imkanı' artarken işgücüne katılımın hala pandemi öncesi dönemini yakalayamaması da ilginç. Ağustosta işgücüne katılım sınırlı bir artış gösterse de salgın öncesinin altında. Özellikle çalışabilir erkek nüfusun işgücü piyasasına katılımında ciddi dalgalanmalar var. İki aydır işgücü piyasasından çekilen erkek nüfus, ağustosta yeniden işgücüne katılmaya karar vermiş. Öncü göstergeler, yılın üçüncü çeyreğinde ekonomik aktivitenin yavaşladığını gösteriyor. Örneğin ekonomik büyüme açısından önemli bir gösterge olan İSO PMI verileri, 7 aydır üst üste kritik eşik olan 50'nin altında. ve eylülde sanayi istihdamı için iyi sinyaller gelmiyor.

"BİZ KAZANACAĞIZ, TÜM TÜRKİYE KAZANACAK"

Türkiye, kalıcı ve sürdürülebilir istihdam artışını ve işsizliği alt etmeyi ancak güçlü bir ekonomik strateji ve güven uyandıran kadrolarla sağlayabilir. Oysa bugün Türkiye'de ne bir ekonomik strateji var ne de güven uyandıran bir ekonomik yönetim var. Ama artık az kaldı. Milletin ekmeğini, aşını, işini büyütecek, refahın hakça paylaşılmasını sağlayacak, siyasi tarihimizin farklı ve köklü damarlarından gelen altı parti bir araya geldi. Biz kazanacağız, 85 milyon yurttaşımız kazanacak. Biz kazanacağız, tüm Türkiye kazanacak."