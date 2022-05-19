Faik Öztrak ve İlhami Özcan Aygun'dan Meral Akşener'e Yöresel Yemek İkramı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için geldiği Samsun'da ziyaret etti. Öztrak ve Aygun, Akşener'e, Derecik köyünden getirdikleri yöresel yemekleri ikram etti.

Meral Akşener, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılmak için bugün Samsun'a geldi. İlde bulunan Faik Öztrak ve İlhami Özcan Aygun, ziyaret ettikleri Akşener'e, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Derecik köyünden getirdikleri yöresel yemekleri ikram etti.

İkram edilen yöresel yemekler arasında Akşener'i en çok karmaca sevindirdi. Akşener, "Biz buna 'kamaca' deriz. Bu, mısır unuyla yapılır. Rahmetli anam da çok güzel yapardı bunu" dedi. Akşener, Öztrak ve Aygun'a ikram ettikleri yöresel yemekler için teşekkür etti.