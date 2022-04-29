Faik Öztrak: Yıllarca 'Allah Utandırmasın' Diye Dua Ettiler, Anlaşılan Duaları Kabul Oldu, Artık Hiçbir Şeyden Utanmıyorlar - Son Dakika

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşmesindeki görüntülere tepki gösterdi. Öztrak, "Vatanı satmak, 'Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz; biz, sadece ve sadece rabbimizin huzurunda, rüküda ve secdede eğiliriz' deyip paraya sıkışınca, 'katil' dediklerinin huzurunda böyle eğilip bükülmekle olur. Vatanı satmak, daha düne kadar 'katil' diye suçladıklarının boynuna birkaç milyar dolar için böyle sarılmakla olur… İnsan biraz sıkılır, biraz utanır. Tükürdüğünü bu kadar rahat yalamaz. Yıllarca 'Allah utandırmasın' diye dua ettiler, anlaşılan duaları kabul oldu, artık hiçbir şeyden utanmıyorlar" dedi.

Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde bugün basın toplantısı düzenledi. Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen salı günü yaptığı grup toplantısında kullandığı "Vatanı satanlarla kavga edeceğiz" sözlerinden yola çıkarak, 'vatanı satmak' argümanını çeşitlendirerek açıklama yaptı. Öztrak'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"VATANI SATMAK, ÇOCUKLARIMIZI KARANLIKTA VE SOĞUKTA AÇ BIRAKARAK OLUR: Vatanı satmak, üç ay önce 'yüzde 23 olacak' dediği yıl sonu enflasyonunu üç ay sonra yüzde 43'e çeken ehliyetsiz kadroları görevde tutmakla olur. Vatanı satmak; kifayetsizlik, dirayetsizlik, iş bilmezlik yüzünden insanlarımızı patates, soğan, ucuz ekmek, et ve benzin kuyruklarına mahküm etmekle olur. Vatanı satmak, milletimizi el kadar bebeklerini besleyemez hale düşürerek, çocuklarımızı karanlıkta ve soğukta aç bırakarak, doğru düzgün eğitim vermeyerek, yoksulluğun aileden evlatlara miras kalmasına, bir neslin kaybedilmesine neden olmakla olur. Vatanı satmak, bu milletin gençlerini işsiz bırakıp saray yanaşmalarına iki, üç ayrı yerden maaş bağlamakla olur. Milletin evlatlarının geleceğini çalıp, burnuna pudra şekeri çeken saray beslemelerine tek bir söz söylememekle olur. Vatanı satmak, kaçak göçmenlere kapıları sonuna kadar açıp bin bir emekle yetiştirdiğimiz doktorlarımıza kapıyı göstermekle olur.

VATANI SATMAK, HİLAFI HAKİKAT HİKAYELER ANLATARAK MİLLETİ HALA BİRBİRİNE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞMAKLA OLUR: Vatanı satmak, ekonomiyi Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlığını, doların yeşili karşılığında satmaya muhtaç hale getirerek olur. Vatanı satmak, ölmez ağacı zeytinlerimizi rant uğruna talan ettirmekle olur. Para kazanma hırsıyla Karadeniz'in güzelim derelerinin can suyunu kesmekle olur. Vatanı satmak, uçaklardan doğru dürüst bir yangın söndürme filosu kurmayıp, yanan ormanlarımızı seyretmekle olur. Vatanı satmak, doğasına, yeşiline sahip çıkan gençlerimizi üç kuruşluk AVM rantı için TOMA'larla, sopalarla kırmakla olur. Vatanı satmak, şahsi kinini emrindeki mahkemelere karar dikte ettirip, devletin adalet direğini çökertmekle olur. Vatanı satmak, bu topraklarda bin yıllık ortak geçmişi olan insanların birliğini, beraberliğini, kardeşliğini sağlayamamakla; ülkenin maddi, manevi kayıplara uğramasına göz yummakla olur. Vatanı satmak, mübarek Kadir Gecesi'nde, 'Dolmabahçe Camisi'nde içki içtiler, oradan loderlerle makamıma kanallar açtılar' gibi hilafı hakikat hikayeler anlatarak milleti hala birbirine düşürmeye çalışmakla olur.

'ALLAH UTANDIRMASIN' DİYE DUA ETTİLER, ANLAŞILAN DUALARI KABUL OLDU, ARTIK HİÇBİR ŞEYDEN UTANMIYORLAR: Vatanı satmak, 'Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz; biz, sadece ve sadece rabbimizin huzurunda, rüküda ve secdede eğiliriz' deyip paraya sıkıştıktan sonra, katil dediklerinin huzurunda böyle eğilip bükülmekle olur. Vatanı satmak, daha düne kadar 'katil' diye suçladıklarının boynuna birkaç milyar dolar için böyle sarılmakla olur. Türkiye'de hiçbir zaman hiçbir cumhurbaşkanı, para için, doların yeşili için böyle çaresiz bir duruma düşmedi. İçeride atıp tutup, dışarıda süngü düşüren cumhurbaşkanlarımız olmadı. Allah aşkına şu fotoğraflara bakın. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. İnsan biraz sıkılır, biraz utanır. Tükürdüğünü bu kadar rahat yalamaz. Yıllarca 'Allah utandırmasın' diye dua ettiler, anlaşılan duaları kabul oldu, artık hiçbir şeyden utanmıyorlar.

GÜN GELİR DADALOĞLU OLUR, GÜN GELİR İNCE MEMED OLUR, GÜN GELİR KEMAL KILIÇDAROĞLU OLUR: Gün gelir, zulme ve adaletsizliğe karşı duran, 'Ferman padişahınsa, dağlar bizimdir' diyen Dadaloğlu olur. Gün gelir, 'Ağaların zulmüne yeter' diyen İnce Memed olur. Gün gelir, adaletsizliğin karşısında dimdik duran, Ankara'dan İstanbul'a 'Hak, hukuk, adalet' diyerek yürüyen, elektrikleri kesilen karanlıktaki yurttaşlarımızın, korku içinde titreşen çocuklarımızın, yoksulluk çukurundaki insanlarımızın sesi olmak için 'Karanlıktan aydınlığa bir yol vardır' diyen Kemal Kılıçdaroğlu olur. Zulme rıza, zulümdür. Zulmedenlere en küçük bir meyil gösterilmez. Yoksa cehennem ateşi meyledene de dokunur ve bugün zulme karşı bir araya gelmeyenler, yarın zalimin zindanlarında bir araya gelir."

Faik Öztrak, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"BU İTTİFAK ÇAĞDAŞ DEMOKRASİYİ GETİRMEYE KARAR VERMİŞ PARTİLERİN İTTİFAKIDIR"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Gelecek Partisi'nin seçimlere kendi logolarıyla katılacaklarını açıklamalarının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Seçim Yasası'na dair bir adım olabilir" sözleri anımsatılan ve CHP'nin seçimlere nasıl gireceği sorulan Öztrak, "Bu soruyu sorduranlara, soranlara, Bilal'e anlatır gibi anlatayım. Partilerin kendi logolarıyla seçime girmeleri ittifaka engel olmaz. Bakınız, bundan bir önceki seçimde Yüksek Seçim Kurulu'nun bastırdığı pusula. Bu ittifak, ülkeye çağdaş demokrasiyi getirmeye karar vermiş partilerin ittifakıdır. Kimse kendini darı ambarında zannetmesin. Kimse öküzün altında buzağı aramasın" yanıtı verdi.

"KARAR ALICILARIN ELİNE VERİLDİĞİ AÇIK SEÇİK ORTAYA ÇIKMAKTADIR"

Gezi Davası'nda verilen cezaların sorulması üzerine Öztrak, "Eğer bir davanın iddianamesinde yer alan asıl iddia, yani casusluk suçlaması beraat ile sonuçlandıktan sonra, düştükten sonra, arkasından darbe iddiası ile aynı dava içinde hiç darbe iddiası o dava içinde yokken insanlara müebbet hapis ve onlarca yıla varan cezalar veriyorsanız, zaten o davanın bir yerlerde kin ile nefret ile yazılıp, o davada karar alıcıların eline verildiği açık seçik ortaya çıkmaktadır. Orada bir hakimin koyduğu karşı oy yazısı son derece önemlidir. Üç hakimden biri demiştir ki 'Bu davanın sonu beraat olmalıdır, çünkü delil yoktur' demiştir" dedi.